直播遭萌兒女闖入 超囧老爸全家受訪

日前接受英國廣播公司（BBC）直播專訪時，被一對萌兒女先後亂入因而爆紅的釜山大學政治學系教授凱利（Robert Kelly），全家一起再次接受BBC專訪。

3月10日，全球都在關注前南韓總統朴槿惠彈劾案，凱利接受直播專訪，當時他穿著西裝，正嚴肅解析南韓政治現況，突然房門打開，女兒蹦蹦跳跳走進來，隨後兒子也滑著學步車登場，最後是妻子神救援，以滑壘姿態衝進房間，趕緊把兩個小搗蛋拉出去。

凱利因為這段影片爆紅，全家14日接受BBC專訪，就在上次同一地點。這次他膝上坐著兒子，妻子則抱著女兒坐在一旁。

凱利表示，「（爆紅）感覺很不真實，沒期待會受到這種關注，這輩子當然沒經歷過這些事情。」影片播出後，他的臉書和推特關注人數瞬間飆高。

在上次採訪凱利的BBC主持人梅南德茲（James Menendez）要求下，凱利這次正式介紹兒子詹姆士（James）、女兒瑪莉安（Marion），以及韓國籍妻子金正雅（Jung-a Kim，音譯）。

梅南德茲說，凱利一家在24小時內成為全球最紅的家庭。

凱利表示，他們全家後來重看當時的片段好多次，也覺得整個情況真的是太荒謬了，能夠了解為何大家都覺得很好笑。

金正雅說，當時她正在客廳從電視觀看老公受訪直播，並錄下來，當她從畫面上看到女兒跑進房間時，腦袋瞬間一片空白，趕快衝進來攔人。但也因為直播有數十秒鐘時差，來不及阻止兒子滑進房間。

梅南德茲提問，對於外界一開始猜測金正雅是凱利一家的保姆，她怎麼想？坐在一旁的凱利神情嚴肅，金正雅則是笑著強調，「我是鮑柏（Bob）的老婆，不是保姆。」

凱利表示，「我們覺得不是很舒服。」

金正雅說，當時她試圖讓訪問進行下去，所以把女兒拖出去，之後也有向女兒道歉。

凱利也解釋，當時他把女兒往後推，是因為後面有小朋友的書和玩具，他希望女兒看到後，可能會坐下來看書或玩玩具。但是詹姆士跟著滑進來，「我知道完了。」

對於網路猜測凱利一直坐著沒起身，是因為下半身穿著睡褲或根本沒穿，他也公布謎底，他當時有穿啦，就是穿著一般的休閒褲。1060315

(中央社)