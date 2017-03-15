產學合作 廖俊智：興利防弊同樣重要
國民黨立委柯志恩今天表示，科技部為鼓勵產學合作，研擬修法鬆綁技轉兼職及股票限制，中研院是否贊成？中研院長廖俊智表示贊同，但「興利防弊要同時考慮」。
立法院教育及文化委員會今天邀請中研院長廖俊智進行業務報告。
中國國民黨籍立法委員柯志恩質詢時表示，今年2月曾獲諾貝爾物理獎的中研院士楊振寧和另一位中研院士姚期智都放棄美國籍，選擇入中國籍，更成為中國科學科學院士，中國為了吸引人才，認為「不一定為我所有，但可為我所用」，未來若因對岸各種方法，使中研院士變成大比率來自中國，中研院可能需要做另一種考量。
廖俊智也表示，中研院院士選舉辦法並未硬性規定要中華民國國籍，至於獲選後國籍的更動也沒有規範，針對此議題，將提至中研院士會議討論。
柯志恩指出，台灣基礎科研經費2006年佔10.2%，2015年只剩8.7%，美國、韓國都超過15%，是台灣近2倍，不重視基礎研究，新經濟的基礎是薄弱的，建議中研院白皮書可分析近幾年科研經費投入對國家創新經濟、技術自主的連動度；產學合作方面，科技部也研擬修法，希望鬆綁技轉兼職及股票限制，中研院是否贊成？
廖俊智指出，他曾建議要重視基礎科學研究，總統蔡英文也允諾在年底基礎建設加進科技建設；至於產學合作部分，中研院贊同科技部的作法，可以興利，但要適度規範，不能強調一個部分，卻忘了另一個部分，「興利防弊要同時考慮」。1060315
(中央社)
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