盧彥勳直落二勝 厄文網球挑戰賽過頭關
台灣網球一哥盧彥勳今天在厄文挑戰賽男單首輪賽事，以直落二的盤數擊敗對手，輕鬆晉級16強。
世界職業網球協會（ATP）總獎金15萬美元（約新台幣463萬元）的厄文挑戰賽（Irving Challenger），當地時間13日起在美國的達拉斯進行8天的賽事。
世界排名65名的盧彥勳今天凌晨在男子單打首輪賽事，對上世界排名208名的愛爾蘭選手馬基（James McGee ）。
名列大會男單第8種子的盧彥勳首盤先被對手破發，陷入0比2落後，所幸他及時穩住，並連破對手兩個發球局，連下5局的情況下，先以6比3拿下首盤。
次盤前4局兩人各自保住發球局，在2比2平手的情況下，盧彥勳在第5局、第7局兩度破發成功，再以6比2鎖定勝利。
終場，盧彥勳就以直落二擊敗對手，成功晉級16強。1060315
(中央社)
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