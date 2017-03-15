韓檢：朴槿惠21日上午到案接受訊問
南韓檢察官辦公室表示，檢方今天傳喚遭彈劾的前總統朴槿惠21日上午到案，針對導致她上週遭罷黜的貪汙醜聞接受訊問。
法新社報導，發言人表示，檢方要求上週遭憲法法院罷免的朴槿惠，下週二前往首爾檢察廳到案受訊。
他在聲明中說：「我們今早已向朴槿惠律師發出命令。傳訊日期是3月21日上午9時30分。」
南韓憲法法院上週通過彈劾案之前，列為貪汙醜聞刑事嫌犯的朴槿惠，一直拒絕接受檢方問話。
南韓憲法法院10日的最終裁決，摘掉朴槿惠的權力和行政特權，包括刑事豁免權。
朴槿惠12日離開青瓦臺時，為未完成總統任期向人民表達歉意，但當時對被控貪腐似乎仍不服氣，雖說願承擔一切結果，但表示相信真相終有大白之日。
朴槿惠的律師今天向南韓聯合新聞通訊社表示，「若無特殊情況」，朴槿惠「將積極配合檢方調查」。
朴槿惠下台前，南韓政局已因這起醜聞而癱瘓和動盪數月之久，大財團三星集團的少主李在鎔也因涉案遭羈押，等候審判。（譯者：中央社張曉雯）1060315
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。