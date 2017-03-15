韓檢：朴槿惠21日上午到案接受訊問

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南韓檢察官辦公室表示，檢方今天傳喚遭彈劾的前總統朴槿惠21日上午到案，針對導致她上週遭罷黜的貪汙醜聞接受訊問。

法新社報導，發言人表示，檢方要求上週遭憲法法院罷免的朴槿惠，下週二前往首爾檢察廳到案受訊。

他在聲明中說：「我們今早已向朴槿惠律師發出命令。傳訊日期是3月21日上午9時30分。」

南韓憲法法院上週通過彈劾案之前，列為貪汙醜聞刑事嫌犯的朴槿惠，一直拒絕接受檢方問話。

南韓憲法法院10日的最終裁決，摘掉朴槿惠的權力和行政特權，包括刑事豁免權。

朴槿惠12日離開青瓦臺時，為未完成總統任期向人民表達歉意，但當時對被控貪腐似乎仍不服氣，雖說願承擔一切結果，但表示相信真相終有大白之日。

朴槿惠的律師今天向南韓聯合新聞通訊社表示，「若無特殊情況」，朴槿惠「將積極配合檢方調查」。

朴槿惠下台前，南韓政局已因這起醜聞而癱瘓和動盪數月之久，大財團三星集團的少主李在鎔也因涉案遭羈押，等候審判。（譯者：中央社張曉雯）1060315

(中央社)