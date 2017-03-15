日本百年鰻魚飯名店登台 小倉屋今開賣
「流通教父」、全聯總裁徐重仁之子，「麻膳堂」創辦人徐安昇與丸莊醬油第4代經營者莊偉中攜手，正式引進日本九州百年鰻魚飯料理名店「田舍庵」，為尊重總店「百年獨特性」與「原創性」，將於今（15)日午后正式接客開賣的此鰻魚飯專賣店，決定以「田舍庵」的鄉發跡地為名取名「小倉屋」。
位在台北光復南路、國父紀念館商圈的「小倉屋」，就在「麻膳堂」隔壁巷內，此鰻魚飯專賣店約有64個客席座位，裝潢採現代和風計，新店具有多個特色：
1．台灣第一家由日本百年鰻魚飯名店跨海來台開設的分店。
2．從食材選料、烹調技術、服務方式，都遵日本百年名店規範與SOP，傳遞原汁原味的用餐體驗。
3．不用冷凍鰻魚，店內供應的鰻魚飯所用鰻魚，全是活跳跳新鮮鰻魚現宰現殺在現場烤製。
4．由「田舍庵」總店派鰻魚料理職人駐店，提供技術指導並監督品質。
5．烤製鰻魚時所用的醬汁與為鰻魚飯提味的汁，都用到了丸莊最高級的醬油，風味底蘊獨特。
6．鰻魚飯的品項多樣，除傳統「鰻重」外，並有「鰻蒸」與「鰻櫃」，提供客人不同口感與味覺體驗。
日本鰻魚飯跟其它日本料理一樣，分「關東」與「關西」兩股流派，位在九州的「田舍庵」鰻魚飯以關西作法為主，鰻魚只烤不蒸，與關東式「先蒸再烤」作法不同，鰻魚飯作出的風味口感自然各有特色。
承襲「田舍庵」廚技的「小倉屋」，菜單上的「鰻重」是經典蒲燒口味，而「鰻蒸」則是經多一道「蒸」的工序做成上桌。至於「鰻櫃」則饒富食趣，客人可以體驗「一鰻三吃」。所有的鰻魚飯，依鰻魚切片份量分為松、竹、梅三式定食，價位則分380、480與580元不等。客人亦可以單點白烤及蒲燒的鰻魚。
『小倉屋』除鰻魚烹調技法承襲『田舍庵』，菜單亦雷同。以單一鰻魚食材變化多元菜餚，從魚肉到內臟和魚骨都能入菜。
如使用現殺鰻魚骨油炸而成「鰻骨」、典型佐酒小菜「鰻肝燒」及蛋香佐以蒲鰻內餡「玉子燒鰻捲」，更是店中經典小菜；除了主力食料鰻魚之外，另外還有天婦羅、刺身可供選擇。此外，米品使用日本越光米品種，質地光澤透明、黏性強且富有彈性，搭配淋上特調醬汁炙烤鰻魚，帶出全新美味層次，和鰻魚搭配口感最佳。
，『小倉屋』選用「丸莊醬油」經典的【手工黑豆醬油】與【純釀豆麥醬油】系列產品，在經過長達一年多的試驗及檢視，使用了數十種不同醬品調配，並結合日本總店獨家配方，另佐以關西一帶醬料偏重甜味的味醂及冰糖，最後終於研發出深獲緒方弘先生認可，風味同田舍庵且專屬於『小倉屋』獨特醇厚甘甜的鰻醬味。
(工商)
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