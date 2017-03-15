日本百年鰻魚飯名店登台，小倉屋今開賣

〈小倉屋〉的鰻魚飯有多種烹飪法，其中九州作法〈鰻蒸〉，是將已作好的鰻魚飯放入木盒中蒸，開蓋瞬間熱汽蒸騰，吃起來的口感較濕潤。（圖／姚舜攝）

〈鰻重〉是最典型且傳統的日式鰻飯，隨著鰻魚數量多寡不同，每份價位分380、480與580元不等。（圖／姚舜攝）

〈小倉屋〉的烤鰻是以活鰻現殺現烤，鰻魚肉在嘴裡吃得出甜香，風味與口感較冷凍鰻魚再上層樓。（圖／姚舜攝）

〈鰻櫃〉等於「鰻魚飯3吃」，除了吃原味外，並可加入佐料增加風味。（圖／姚舜攝）

〈鰻櫃〉第三種吃法是倒入高湯「鰻魚茶泡飯」的食趣。（圖／姚舜攝）

口味較重的食客在〈小倉屋〉吃鰻魚飯，可以另外淋上用丸莊最高級醬油熬製的醬汁增加風味。（圖／姚舜攝）

開胃小菜〈鰻漬黃瓜〉內除醃漬的烤鰻魚與小黃瓜外，還有山藥絲、菊花、茗荷、櫻桃蘿蔔和紫蘇花。（圖／姚舜攝）

炸得非常酥脆的鰻魚骨口感像餅乾，故日文菜單稱之為「骨仙貝」。（圖／姚舜攝）

每份120元的〈鰻魚玉子燒〉，在蛋香明顯、口感潤滑的玉燒內捲入烤鰻魚增加風味。（圖／姚舜攝）

〈鰻肝串〉是烤鰻魚肝，因為新鮮現宰，故吃起來完全不帶腥味，口感彈Q，是很好的下酒菜。（圖／姚舜攝）

「小倉屋」位在台北光復南路國父紀念館商圈。（圖／姚舜攝）

徐安昇（右）與莊偉中（ 左）與日本九州百年名店「田舍庵」經營者緒方弘父子合資，在台開設鰻魚飯專賣店。（圖／姚舜攝）

「流通教父」、全聯總裁徐重仁之子，「麻膳堂」創辦人徐安昇與丸莊醬油第4代經營者莊偉中攜手，正式引進日本九州百年鰻魚飯料理名店「田舍庵」，為尊重總店「百年獨特性」與「原創性」，將於今（15)日午后正式接客開賣的此鰻魚飯專賣店，決定以「田舍庵」的鄉發跡地為名取名「小倉屋」。

位在台北光復南路、國父紀念館商圈的「小倉屋」，就在「麻膳堂」隔壁巷內，此鰻魚飯專賣店約有64個客席座位，裝潢採現代和風計，新店具有多個特色：

1．台灣第一家由日本百年鰻魚飯名店跨海來台開設的分店。

2．從食材選料、烹調技術、服務方式，都遵日本百年名店規範與SOP，傳遞原汁原味的用餐體驗。

3．不用冷凍鰻魚，店內供應的鰻魚飯所用鰻魚，全是活跳跳新鮮鰻魚現宰現殺在現場烤製。

4．由「田舍庵」總店派鰻魚料理職人駐店，提供技術指導並監督品質。

5．烤製鰻魚時所用的醬汁與為鰻魚飯提味的汁，都用到了丸莊最高級的醬油，風味底蘊獨特。

6．鰻魚飯的品項多樣，除傳統「鰻重」外，並有「鰻蒸」與「鰻櫃」，提供客人不同口感與味覺體驗。

日本鰻魚飯跟其它日本料理一樣，分「關東」與「關西」兩股流派，位在九州的「田舍庵」鰻魚飯以關西作法為主，鰻魚只烤不蒸，與關東式「先蒸再烤」作法不同，鰻魚飯作出的風味口感自然各有特色。

承襲「田舍庵」廚技的「小倉屋」，菜單上的「鰻重」是經典蒲燒口味，而「鰻蒸」則是經多一道「蒸」的工序做成上桌。至於「鰻櫃」則饒富食趣，客人可以體驗「一鰻三吃」。所有的鰻魚飯，依鰻魚切片份量分為松、竹、梅三式定食，價位則分380、480與580元不等。客人亦可以單點白烤及蒲燒的鰻魚。

『小倉屋』除鰻魚烹調技法承襲『田舍庵』，菜單亦雷同。以單一鰻魚食材變化多元菜餚，從魚肉到內臟和魚骨都能入菜。

如使用現殺鰻魚骨油炸而成「鰻骨」、典型佐酒小菜「鰻肝燒」及蛋香佐以蒲鰻內餡「玉子燒鰻捲」，更是店中經典小菜；除了主力食料鰻魚之外，另外還有天婦羅、刺身可供選擇。此外，米品使用日本越光米品種，質地光澤透明、黏性強且富有彈性，搭配淋上特調醬汁炙烤鰻魚，帶出全新美味層次，和鰻魚搭配口感最佳。

，『小倉屋』選用「丸莊醬油」經典的【手工黑豆醬油】與【純釀豆麥醬油】系列產品，在經過長達一年多的試驗及檢視，使用了數十種不同醬品調配，並結合日本總店獨家配方，另佐以關西一帶醬料偏重甜味的味醂及冰糖，最後終於研發出深獲緒方弘先生認可，風味同田舍庵且專屬於『小倉屋』獨特醇厚甘甜的鰻醬味。

(工商)