高麗菜價見底 每公斤剩3.9元
今年冬天溫暖，高麗菜大量產出，產地價格崩到谷底，西螺果菜市場交易價格平均每公斤3.9元（台斤約6.5元）。西螺果菜市場指出，這個價格已經見底，不會再更低。
雲林產地的高麗菜最近陸續耕鋤，冷藏貯存的高麗菜也清倉傾倒在農田。
縣議員李明哲表示，日本、韓國的高麗菜都能外銷到世界各地，台灣政府只會打菜價，而不思如何幫台灣農民出口，現在菜價這麼低，菜農苦撐沒出聲，替他們感到無奈。
西螺果菜市場指出，高麗菜從去年12月下旬開始，平均交易價都在每公斤10元以下，最近一路探底，上週到了谷底每公斤3.9元。
高麗菜的底價約是品質佳者5元、中等4元、較差2.5元，均價3.9元。
西螺果菜市場表示，高麗菜盛產很久了，從一月開始迄今每天交易量都是230公噸以上，交易價格太低，拖累其他葉菜也必須跟著賤賣。
這一波低價，除非有天氣大變化，否則必須等到大宗蔬菜例如高麗菜、包心白菜都出盡，菜農才有機會賣好一點價格。
(中時)
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