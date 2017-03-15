優格姐姐懷孕被冷凍？ 電競教父老公說真相

傳出優格姊姊因懷孕遭公司冷凍，對此，「電競教父」老公殺梗也做出回應。（圖／取材自優格姐姐 - 林姵君臉書）

「兒童台最正」優格姊姊（林姵君）長相甜美，擄獲不少大小朋友的喜愛，她在元旦宣布閃嫁「電競教父」之稱的知名選手「殺梗」(Xargon)後，並在昨（14日）公開懷孕喜訊，不過卻傳出優格姊姊因懷孕遭冷凍，對此，老公殺梗也做出回應。

殺梗在臉書曬出超音波照，宣布優格姊姊肚皮有喜，殺梗也透露，夫妻倆得知懷孕時，心情既開心又緊張，但老婆懷孕初期不穩定，因此不太方便說，而雙方家長及彼此的經紀公司都很開心，並期待孩子出世，連寶寶的衣服也準備好了，字裡行間都是即將升格當爸的喜悅。

不過卻傳出優格姊姊因懷孕遭冷凍，對此，殺梗發文寫下：「優格的公司沒有因為這樣而冷凍她喔，之前已經先通知過這消息，並表示祝福及支持，請大家不用擔心。」

(中時電子報)