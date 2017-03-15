黨代表資格改了 國民黨青年黨員告上法院

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擬參選國民黨黨代表的李旨揚，15日帶著聲援者前往法院聲請假處分。（林偉信攝）

國民黨黨代表選舉在即，擬參選黨代表的黨員不滿中常會變更侯選資格，將原本入黨4月變成1年才能參選，4名年青黨員今日前往臺北地院聲請假處分，請求法院撤銷中常會決議，他們痛批中常會的決定違反程序正義，並澆熄黨內青年的熱情。

擬參選黨代表的參選李旨揚今日帶著聲援者前往法院，他們高舉白布條抗議中常委在黨代表選舉前2個月，強行提案通過修改候選人黨齡資格，他們痛批這項決議充滿政治算計，扼殺青年參與空間，讓黨員離國民黨越來越遠，因此聲請法院撤銷中常會決議。

(中時)