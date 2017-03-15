越南移工抗議該國政府包庇台塑越鋼廠污染

越南移工至該國駐台辦事處抗議，稱越南政府包庇台塑越鋼廠污染海洋。（陳怡誠攝）

越南移工當街表演行動劇。（陳怡誠攝）

抗議群眾高舉標示中文與越文的白布條。（陳怡誠攝）

多位越南移工、天主教新竹教區越南外勞配偶辦公室等人權團體15日來到越南經濟文化辦事處召開記者會，針對去年四月台塑河靜越鋼廠汙染導致眾多魚群暴斃發生後，受害的越南中部人民及失業的漁民卻遲遲未得到補償，以及2月14日由義安省天主教神父阮廷淑遞交對台塑的訴訟文件卻遭警方毆打等事件，向越南政府提出抗議。

(中時)