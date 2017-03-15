李克強：中美貿易戰開打 美企首當其衝
「中國不希望看到貿易戰開打，因為貿易戰帶不來貿易公平，且雙方都受損」15日第12屆人大第5次會議閉幕記者會上，大陸國務院總理李克強表示，前2天看到一個國際權威智庫發表文章指出，如果中美發生貿易戰，首先受損的是外資企業，首當其衝的是美資企業。
李克強說，現在全世界都比較關心中美關係，中方希望，中美關係不管有什麼樣的坎坷，還是要向前走、向好處走，中美兩國人民都是偉大的人民，有智慧來管控分歧，有需要也有條件來擴大共同利益。
至於，貿易問題，李克強說，兩會參加代表團討論時，有來自外貿企業的人大代表跟他說，雖然中方是貿易順差，但是企業生產的產品利潤90%以上是美國企業拿走，中國的生產企業拿到的利潤最低只有2%到3%。
李克強更提到，據有關統計，光是去年一年，中美的貿易、投資給美國創造的就業崗位過百萬個。當然，各方的統計方法可能不一，不過沒關係，「坐下來談，總是會有共識」，即便一時達不成共識，可以擱置分歧，智者的辦法是擴大共同利益，分歧點所佔比例就會更小。
(旺報)
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