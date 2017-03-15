馬英九洩密案 葉毓蘭：檢察官小心作繭自縛

北檢認定前總統馬英九無故洩漏及教唆洩漏偵查中祕密，監察通訊之祕密資料，依法起訴。前警大教授葉毓蘭認為，照起訴書的說法，檢察官們得小心作繭自縛，（杜宜諳攝）

北檢認定前總統馬英九逾越司法與政治應有分際，無故洩漏及教唆洩漏偵查中祕密，監察通訊之祕密資料，依法起訴。前警大教授葉毓蘭今日認為，照起訴書的說法，檢察官們小心作繭自縛，前年反課綱陳抗事件，台北市長柯文哲與警察局長釐清責任歸屬SOP，不也是要警察局長就偵查中的犯罪向他報告？

台北地檢署認定馬在2013年8月31日及9月4日涉嫌2度教唆前檢察總長黃世銘將特偵組調查報告，洩露給前行政院長江宜樺、前總統府副祕書長羅智強，今依違反刑法公務員洩漏中華民國國防以外秘密罪嫌、通訊保障及監察法及個人資料保護法提起公訴。

葉毓蘭表示，如果連總統的行政指揮都被起訴，此案例一旦確立，柯文哲、警政署長以後也別想叫台北市警察局長、分局長回報陳抗現場狀況，以決定是否逮捕或強勢執法。

以前年反課綱事件為例，柯文哲派了秘書在陳抗現場監看警方執法，發生723逮捕事件後，柯文哲曾說，他問過警察局長，因為教育部報案，警察只負責以現行犯逮捕，檢察官來之後，就由檢察官負責指揮權，他的態度是，誰決定，誰負責。

柯文哲表示，類似的大型陳抗事件，遲早還會遇到，所以他要與警察局長重新釐清北市府與警政署的關係，清楚寫下SOP，不要造成基層員警左右為難。葉毓蘭質疑，這不說明了柯文哲當時也要警察局長就正在偵查中的犯罪向他報告？

(中時電子報)