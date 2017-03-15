南鐵地下化工程開工 自救會抗議

台南鐵路地下化工程今天上午舉行開工典禮時，反南鐵東移全線自救會10多人到場抗議，並舉標語抗議蔡英文政府及賴清德市府「鴨霸」，還一度與工程人員、員警短暫推擠、口角，最後只能在場外遠處表達意見，所幸衝突並未擴大。自救會會長陳致曉強調，此案是在不具正當法律程序、土地徵收程序尚未啟動、多數居民反對東移奪地的情況下發包動土，凸顯政府對土地正義及人權的漠視。

陳致曉表示，聯合國國際人權兩公約審查委員會上個月宣告「南鐵東移案」嚴重侵害人權，賴清德卻在此案都市計畫未具正當法律程序，土地徵收程序根本尚未啟動，執意將此案工程發包，根本就是強姦民意。

陳致曉還認為，賴清德一再稱居民多已登記安置宅，僅餘少數反對拆遷，這是謊言；事實上，「登記安置宅」並不等於「同意拆遷」，自救會已掌握200多份反南鐵東移連署書，其中不乏也有已經登記安置宅的居民。「居民不反對南鐵地下化，而是反對南鐵東移」。

自由台灣黨主席蔡丁貴也到場聲援說，他今天以獨派人士的身分，要到台南鐵路地下化會場參加動土典禮，但被警察載上車，四處兜圈圈，故意把他載到奇美博物館，讓他無法回到會場。他又不會對賴清德丟鞋子、丟水瓶，為何遭到此種對待？蔡丁貴還指出，蔡英文政府上任前，曾表示會對全國人權進行關切瞭解；但上任後卻不了了之，根本就是欺騙。

(中時)