達拉斯挑戰賽 盧彥勳挺進16強

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盧彥勳達拉斯挑戰賽單打挺進16強。（美聯社資料照）

繼續美洲賽季的我國好手盧彥勳，ATP挑戰賽達拉斯站(Irving Challenger)名列單打第8種子，首輪6比3、6比2輕取愛爾蘭麥基(James McGee)，挺進16強。

達拉斯挑戰賽總獎金15萬美金(約新台幣466萬元)加住宿，是挑戰賽獎金最高賽事。盧彥勳首輪迎戰世界排名208的愛爾蘭29歲麥基，雖然開賽先被破發，但1比2後連取4局，逆轉6比3先下首盤。

延續手感，盧彥勳次盤首局就逼出麥基4個破發點，2比2後盧彥勳連破對手兩個發球局，直落二挺進次輪。盧彥勳下一戰對手將是哈薩克庫庫金(Mikhail Kukushkin)／與美國庫德拉（Denis Kudla）勝方。

(中時電子報)