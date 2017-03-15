朴槿惠涉13項指控 韓檢方21日傳喚

我要評比

南韓檢察廳特別調查本部相關人士今天透露，檢方已於今天通知前總統朴槿惠21日上午到案受訊。朴槿惠方面已表示將積極配合檢方調查。

南韓聯合新聞通訊社報導，檢方對朴槿惠涉嫌犯罪指控達13項，這次朴槿惠將以嫌疑人身分到案受查。

朴槿惠10日遭彈劾下台前、在總統府青瓦台期間一直拒絕受訊，如今她回歸平民身分，失去了在任總統擁有的刑事豁免權，因此難以繼續迴避檢方傳喚。

如果朴槿惠這次接受檢方傳喚，她將成為繼盧泰愚、全斗煥、盧武鉉之後，南韓憲政史上第4位被檢方傳訊的總統。1060315

(中央社)