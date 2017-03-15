醫院被染毒 女子照護病夫兼賣毒

台中市1家醫院疑遭販毒集團滲入，台中市警方發現鄧姓女子在照顧生病丈夫之餘，還就近向到醫院戒毒患者兜售一級毒品，鄧女落網後，警方將進一步追查毒品上游來源。（翻攝照片）中央社記者郝雪卿傳真 106年3月15日

台中市一家醫院疑遭販毒集團滲入，台中市警方發現鄧姓女子在照顧生病丈夫之餘，還就近向到醫院戒毒患者兜售一級毒品，鄧女落網後，警方將進一步追查毒品上游來源。

台中市刑事警察大隊偵二隊接獲線報指稱一家醫院疑有販毒集團滲入，在醫院尋找使用美沙冬戒癮的毒癮者，兜售毒品。警方經過跟監、蒐證後，發現鄧女（44歲）涉嫌販售毒品，經完成蒐證後，上週持搜索票前往鄧女位於神岡區住處搜索，並拘提到案。

警方調查指出，有毒品前科的鄧女，在工廠工作，4名子女均就學中，丈夫因脊椎受傷開刀住院，無法負擔家中經濟，且又需到醫院照護，在不堪負荷下，被藥頭慫恿，販售海洛因給藥腳圖利。

警方表示，鄧女在醫院顧丈夫期間，還就近尋找施用美沙冬戒癮者，以0.1克海洛因1000元的價格販售給羅姓、陳姓、楊姓、張姓等4人施用。

警方說，鄧女到案後供稱，不知販售一級毒品可處死刑、無期徒刑及併科2000萬元以下罰金，還向警方求情，很後悔犯罪，能不能不要去關，讓她作公益，「勞動服務就好」、「如果被關了，老公、小孩怎麼辦？」全案訊後依毒品罪嫌，將鄧女等5人移送法辦，並將持續追查上游來源。1060315

(中央社)