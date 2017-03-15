俏江南湖南店遭爆掃把刷鍋 死魚當活魚

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藝人大S（徐熙媛）婆婆張蘭當年創辦的餐廳俏江南，最近遭陸媒調查發現，位於湖南長沙的悅方分店使用相同掃把刷鍋、刷地，並將已腐壞的死魚充當活魚、重複使用客人已食用過的辣椒。

俏江南長沙悅方分店負責人對此表示，影片爆料內容屬實，但事情發生在去年8月，已整頓並改善。

中國大陸新聞入口網站「北京時間」與湖南當代商報記者匿名調查發現，俏江南長沙悅方分店的廚房牆面和地面有大量汙水和油漬，但廚師卻將清掃用的掃把放入鍋內漂洗。

報導說，這家餐廳將死魚冷凍後隔天充當活魚供顧客食用；工作人員處理食材、塗抹調味料時未配戴手套，而是徒手接觸，更會偷吃餐點；顧客食用過的餐點收進廚房後，工作人員會將其中的辣椒挑出，等著下次「再利用」。

湖南經濟電視台報導，雖然餐廳方面14日聲稱，上述情形2016年8月就已經整改，但長沙市食品藥品監督管理局聯合天心區食藥監14日成立聯合調查組，對俏江南悅方店展開突擊查處時，仍發現多項違規。

其中包含洗碗區衛生條件不佳，拖把和垃圾桶直接擺在碗筷旁，洗碗池有大量汙水，非常髒亂。

曾任俏江南執行長的大S丈夫汪小菲14日下午在微博轉貼相關新聞並留言說，張蘭和幾名創辦主管2014年退出董事會後，俏江南管理全權由私募基金CVC接手，公司業績自此直線下滑，管理漏洞頻出，「而最後受傷害的是一個創立了16年的本土品牌。」

張蘭在2000年創辦俏江南，餐廳走高價消費路線，店面遍及中國大陸各地，在台灣也曾有分店。俏江南2011年起陸續傳出江蘇南京、山東青島等地分店使用黑心油或死魚充當活魚的食安問題，上市計畫因此受阻。

CVC在2014年收購俏江南，並與張蘭對簿公堂，張蘭資產遭凍結，家族全面退出俏江南經營。1060315

(中央社)