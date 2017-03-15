梅花鹿換皮長鹿茸 模樣可愛

北市動物園的梅花鹿換皮長鹿茸，模樣超可愛。去年7月出生的「梅冠」，已經長出一對可愛的小鹿茸。（北市動物園提供）中央社記者梁珮綺傳真 106年3月15日

台灣梅花鹿固定在每年3、4月間落角，長出新鹿茸，並換上新毛皮。（北市動物園提供）中央社記者梁珮綺傳真 106年3月15日

北市動物園的梅花鹿換皮長鹿茸，模樣超可愛。

目前在戶外展場的梅花鹿是年輕的「偉哥」、中壯年的「大公」以及2隻可愛的小鹿「斑比」、「梅冠」，北市動物園發言人曹先紹說，為避免「偉哥」打架受傷，去年底已鋸掉「偉哥」的一對鹿角，「大公」比較穩重，沒有鋸掉。

「斑比」要滿2歲，鹿角小、又尖又硬，用餐時其他母鹿擔心被戳個正著，都會小心的左右閃避；去年7月出生的「梅冠」，頭上雖已長出一對可愛的小鹿茸，但因不具任何威脅性，有時連媽媽「梅燕」都忍不住溫柔的作弄牠一下。

台灣梅花鹿固定在每年3、4月間落角，長出新鹿茸，並換上新毛皮，曹先紹表示，雄性梅花鹿在這段期間，完全鈣化的鹿角會無痛、自行脫落，隔一段時間後重新長出來的角稱為鹿茸。

曹先紹說，由於鹿茸在鈣化前很脆弱，也怕碰撞受傷，這段期間的公鹿相當溫馴；而梅花鹿為抵禦寒冬，身上毛皮厚重暗沈，成為樹林間最好的保護色，每年春末夏初，毛皮會蛻換為漂亮的褐色，白色點點也會顯現。1060315

(中央社)