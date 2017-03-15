川普報稅資料遭洩 白宮痛批後公布

美國總統川普的報稅資料今晚曝光，白宮痛批不誠實的媒體竊取並公布個人報稅資料「完全違法」。資料顯示，川普2005年申報所得1億5000萬美元，繳稅3800萬美元。

微軟國家廣播公司（MSNBC）今晚9時公布取得川普2005年的報稅資料，但在MSNBC預告這一獨家新聞後，白宮搶在節目播出前、除公布與媒體相同的數字，更痛批不誠實的媒體為收視率、竊取與公布報稅資料「完全違法」。

「瑞秋梅道秀」（The Rachel Maddow Show）主持人梅道不甘示弱地嘲諷，感謝白宮證實媒體記者取得的資料是真實無誤的，「我們可不是假新聞、再真不過了」。

川普2005年報稅資料是由曾獲得普立茲新聞獎的美國調查記者強斯敦（David Cay Johnston）取得，他也是網站「華府報導」（dcreport.org）的創辦人。

強斯敦是專研稅務議題的調查記者，他在節目上透露，收到川普報稅資料的信件後，經調查比對發現，川普果然如外界原本猜測有「合法避稅」，他的繳稅稅率僅約25%，強斯敦指出，這幾乎是聯邦所得稅最高稅率的8折，川普在營建業上的支出占了他報稅資料的支出大宗，也因此可「賺多報少」。

對此，白宮在書面聲明中指出，川普本是世界上最成功的生意人之一，「他對他的企業、家人及員工都有責任，不要繳納超過合法要求的稅額。」

川普在競選期間就打破自前總統尼克森以來的慣例，成為首位不公布報稅資料的美國總統候選人，他當時面對「賺多報少、甚是可能鑽法律漏洞不繳稅」的質疑反擊，那是因為「我聰明」；更稱自己不公布是因相關資料在「審計中」，還批評美國民眾沒興趣知道他繳多少稅，只有不誠實的媒體窮追。

就在美國媒體持續追蹤後，川普就像是被擠牙膏般的方式、公布2005年的報稅資料，梅道更繼續質疑兩頁表格背後、川普企業詳細的資金往來，包括川普是否有外國帳戶？是否透過他的企業集團與外國企業的交易活動、收受來自外國政府資金？

美國總統候選人公布繳稅紀錄的不成文規定，可追溯至尼克森時代。

尼克森當時年收入超過40萬美元，但靠捐贈文件減稅，於1970年與1971年分別繳稅不到1000美元，遭美國媒體披露涉及違法逃漏稅，美國國稅局後來重新查核，尼克森改口歡迎調查，留下「美國民眾必須知道，他們的總統是不是壞蛋」的名言。1060315

(中央社)