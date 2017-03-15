太陽馬戲阿凡達前傳 7月來台奇幻重現

奧斯卡金獎導演詹姆斯卡麥隆與太陽馬戲首度跨界合作的舞台劇「阿凡達前傳」，是科幻史詩電影「阿凡達」唯一大型舞台製作，劇場重現奇幻的納美世界，帶來超越電影特效臨場感。（聯合數位文創提供）中央社記者鄭景雯傳真 106年3月15日

奧斯卡金獎導演詹姆斯卡麥隆與太陽馬戲首度跨界合作的舞台劇「阿凡達前傳」，是科幻史詩電影「阿凡達」唯一大型舞台製作，劇場重現奇幻的納美世界，帶來超越電影特效臨場感。

太陽馬戲與電影導演詹姆斯卡麥隆(James Cameron)共同打造的「阿凡達前傳」，今年7月6日至18日將在台北小巨蛋舉辦18場演出。

已成立超過30年，來自加拿大蒙特婁的太陽馬戲，近年來不斷挑戰舞台極限，以華麗且震撼的表現力，多次獲得世界級演藝界殊榮，包括了艾美獎、影評人獎（Drama Desk）以及斑比獎（Bambi）等。

2016年底，太陽馬戲首次改編電影的史詩鉅獻「阿凡達前傳」，被視為革命鉅作，打破舞台界線，利用多媒體特效與多重數位科技，營造出不同以往的戲劇感官效果，其中高科技投影功不可沒。

有別於一般舞台背景，40部大型投影機同步投影，完美呈現出潘朵拉星球上雄偉的山河、雨林，讓觀眾在踏入小巨蛋的瞬間，毫無違和感的進入奇幻的納美世界。

為求與觀眾直接互動，太陽馬戲為劇創造了一項互動APP，觀眾只需在看戲前，至活動官網下載此APP，便能在演出時利用手機，與舞台上的表演者進行即時互動、參與演出。

「阿凡達前傳」描述電影「阿凡達」發生的數千年前，與大自然共存的潘朵拉星球，面臨人類踏足前第一場攸關存亡的生命浩劫；唯有能夠駕馭天空霸主托魯克(TORUK)的救世主才能化解危機，拯救星球及族人。

「阿凡達前傳」將於2017年7月6日至18日在台北小巨蛋演出18場，票價從新台幣800元至6400元。1060315

(中央社)