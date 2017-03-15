謝依旻就位女流棋聖 大紅和服驚艷全場

旅日棋后謝依旻在第20屆docomo盃女流棋聖戰三番勝負比賽達成女流棋聖5連霸，獲名譽女流棋聖資格。14日身穿大紅和服，出席就位儀式，備受讚美。中央社記者楊明珠東京攝 106年3月15日

旅日棋后謝依旻在第20屆docomo盃女流棋聖戰三番勝負比賽以2勝1敗的成績達成女流棋聖5連霸，獲「名譽女流棋聖」資格。昨天身穿大紅和服，出席就位儀式，備受讚美。

第20屆docomo盃女流棋聖戰三番勝負（三戰兩勝制）賽中，27歲的謝依旻面對17歲初段的牛榮子挑戰，衛冕成功，達成女流棋聖5連霸。

日本棋院及NTTdokomo公司昨天在東京巨蛋大飯店舉行謝依旻就位女流棋聖的儀式及慶祝午宴。當她穿著大紅高雅華麗和服現身時，豔驚全場。

謝依旻致詞時表示，這次比賽很辛苦，在第2局之後，讓許多人擔心了，在決戰（第3局）之前的1週很緊張。很多親友、師傅黃孟正捎來訊息鼓勵，有許多關照她的人擔心她，請她吃美食，還有關照她的人告訴她，有很美的和服，如果贏戰就可穿著出席就位儀式，這些都給了她助力。

謝依旻接受中央社記者採訪時表示，這次是她第7次拿到女流棋聖，5連霸則是第1次，能達成女流棋聖5連霸，感到非常的開心、光榮。

謝依旻上週在女流名人戰的比賽，沒能達10連霸，她說，「實在非常可惜，我是以10連霸為目標，當然希望2連勝之後，來到這就位儀式，現實好像不是每件事情都很順利。所以這結果也算是我目前的實力吧。會好好努力，盼能再奪回女流名人。」

日本棋院理事長團宏明在致詞後，頒發女流棋聖證書給謝依旻。緊接著，NTTdokomo社長吉澤和弘頒發dokomo獎盃、比賽獎金、獲得名譽女流棋聖資格的「社長特別獎金」。

駐日代表謝長廷應邀出席致詞時說，「依旻的好成績，對於很多對圍棋有興趣的年輕人，是一大鼓勵。對台灣人來講，感到引以為傲。」尤其是兩人同姓，謝長廷感到與有榮焉。」

謝依旻的師傅、同樣來自台灣的旅日棋士黃孟正上台贈花束給謝依旻。他開玩笑地說，上週有別的棋賽（女流名人），謝依旻沒能達成10連霸，他原本以為今天會是1場「淚的就位儀式」，但看來謝依旻還不錯。

日本女流棋聖戰是與女流本因坊、女流名人戰並列的傳統3大女子棋戰之一，為30秒一步的快棋賽制。謝依旻於2011年獲名譽女流本因坊、2012年獲名譽女流名人的資格。加上這次獲名譽女流棋聖資格，總共擁3個名譽稱號，是全日本唯一有名譽頭銜資格的女棋士。1060315

(中央社)