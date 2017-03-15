陸國務院審查廣東官方網站 9成3合格

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我要評比

據報導，中國大陸廣東省官方成立的網站多達4155個，最近北京和省當局抽查這些網站，包括更新資料進度等，結果合格率為93%。

廣州日報訊今天報導，大陸國務院辦公廳近期展開2016年第4次全國政府網站抽查，重點對各地區、各部門第4季政府網站抽查結果進行覆核，並對2016年全國政府網站監管工作和成效進行總結評價。

報導表示，廣東政府網站總體運行良好，作為全年平均抽查合格率95%以上的3個省市之一被通報表揚。

今年2月，廣東省政府辦公廳也從全省的4155個政府網站中隨機抽查了430個，主要檢查網站可用性、欄目更新情況、互動回應情況等內容。

從抽查結果看，大部分網站能按要求切實加強資訊內容建設，不斷提升運維保障水準，總體抽查合格率93%。

其中，深圳、珠海、汕尾、東莞、中山、潮州等地級以上市政府網站抽查及格率達100%。1060315

(中央社)