馬前總統遭起訴 朱立倫：盼法院還清白

前總統馬英九因涉洩密案遭檢方起訴，新北市長朱立倫今天（15日）上午受訪表示，希望法院能盡快還給馬前總統清白，他覺得在民主發展過程中發生這樣的事，對台灣民主的發展、社會的團結及國際的形象都是負面的，希望台灣所有人都能靜下心來好好思考如何面對未來。

朱立倫今天(15日)上午出席新店中央新村北側區段徵收案青年社會住宅動土典禮，會後受訪時針對媒體詢問他對馬前總統遭起訴一事的看法，僅簡短表達前述意見，未再多談。

(中時)