朴槿惠21日確定到案 稱「配合」調查

朴槿惠因閨密干政案遭彈劾下台。（圖/新華社）

韓國大批示威群眾10日在首爾舉行集會，等候憲法法院裁定結果。朴槿惠確定遭彈劾消息一出，反朴群眾歡聲雷動。（圖/中央社)

韓國檢方今日(15日)正式發出通知，傳喚遭彈劾成功的朴槿惠總統，於下周二(21日)到案說明有關閨密干政和財團賄賂等醜聞案，朴槿惠上周五遭8名大法官全數通過，彈劾成功，立即撤除總統職務。

據《法新社》(AFP)報導，韓國檢方說，我們今天早上已經通知朴槿惠的律師，傳喚到案日訂於3月21日早上9:30。

朴槿惠涉嫌受賄，儘管她一再否認，但是上周五彈劾案宣判已將她免職，她同時失去刑事豁免權，並於上周末搬離青瓦台，回到私人居所。

朴槿惠律師今日表示，朴槿惠將「配合」接受賄賂案訊問，同時她也是韓國史上第4位接受檢察官調查的前總統，前2位有軍方支持，80-88年執政的全斗煥，和88-93年執政的盧泰愚，他們都在退休後因賄賂案遭到監禁。第3 位是2003-2008年執政的盧武鉉，因涉嫌受賄，2009年跳崖自殺結束生命。

(中時電子報)