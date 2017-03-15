GDP下調6.5％ 李克強：陸經濟中高速發展是對世界貢獻
大陸國務院總理李克強15日依照慣例在人大閉幕日，於人民大會堂三樓金色大廳會見採訪12屆全國人大5次會議的中外記者。被問及中國經濟增長速度下調6.5％，是否能繼續扮演世界經濟推動角色，李克強認為，中國經濟維持中高速穩定發展，就是對世界的貢獻。
李克強說，中國今年把經濟增速定在6.5%左右，他看到當時有外媒報道，中國是溫和下調增速。其實，增長6.5%這個速度不低，也很不容易。
李克強分享表示，他曾經在中國少林寺陪同外賓看過武僧表演，幾歲的小武僧一口氣翻十幾個跟頭不費勁，而練過十幾年武功的青年武僧翻三五個跟頭就了不得了，主要是塊頭大了。如果看今年中國實現經濟增長的目標，增量比去年還要大。
「中國仍是世界經濟復甦乏力情況下，推動全球增長的重要力量！」李克強指出，中國經濟總量已超過74萬億元人民幣，相當於11萬億美元基礎上的增長，且可帶動1100萬人以上的就業，這符合經濟規律，也可以使注意力更多地放到提高質量和效益上來，對世界經濟增長的貢獻率不會低。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。