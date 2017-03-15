GDP下調6.5％ 李克強：陸經濟中高速發展是對世界貢獻

大陸國務院總理李克強15日依照慣例在人大閉幕日，於人民大會堂三樓金色大廳會見採訪12屆全國人大5次會議的中外記者。被問及中國經濟增長速度下調6.5％，是否能繼續扮演世界經濟推動角色，李克強認為，中國經濟維持中高速穩定發展，就是對世界的貢獻。

李克強說，中國今年把經濟增速定在6.5%左右，他看到當時有外媒報道，中國是溫和下調增速。其實，增長6.5%這個速度不低，也很不容易。

李克強分享表示，他曾經在中國少林寺陪同外賓看過武僧表演，幾歲的小武僧一口氣翻十幾個跟頭不費勁，而練過十幾年武功的青年武僧翻三五個跟頭就了不得了，主要是塊頭大了。如果看今年中國實現經濟增長的目標，增量比去年還要大。

「中國仍是世界經濟復甦乏力情況下，推動全球增長的重要力量！」李克強指出，中國經濟總量已超過74萬億元人民幣，相當於11萬億美元基礎上的增長，且可帶動1100萬人以上的就業，這符合經濟規律，也可以使注意力更多地放到提高質量和效益上來，對世界經濟增長的貢獻率不會低。

(旺報)