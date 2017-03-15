新型體外震波碎石機　打碎腎結石效率高

成大斗六分院新引進的體外震波碎石機。（周麗蘭攝）

一位72歲女性多年來為腎臟結石所苦，曾接受過體外震波碎石治療，但效果不彰，且碎石過程中的疼痛令她難以忍受，無奈結石日漸增大，加上頻繁的腰痛、血尿和發炎，不得不再次接受體外震波碎石治療，這次在成大斗六分院的治療，不僅結石明顯粉碎，疼痛程度也不若以往，令她鬆一口氣。

泌尿外科主任陳奕宏表示，該病患接受治療的效果與疼痛問題的改善，與新的體外震波碎石機的功能提升有關，新機器具有大範圍聚焦區設計，避免病患呼吸導致結石位置變化，依舊能夠把能量準確傳遞到結石上，達成碎石的效果，且能彈性整震波能量，為病人實施個別化療程。

陳奕宏說，另有一位60歲男性結石患者，腎臟內有3顆分散的石頭，原本至少需要3次碎石療程才有機會清除所有的結石，但病人經過2次療程就將3顆石頭擊碎，除了節省時間，且對工作的影響降至最低。

他表示，國人尿路結石的發生率相當高，多因腰痛與血尿就診，經醫師診察後若需要進一步治療的病患，約80%會接受體外震波碎石治療。

(中時)