新型體外震波碎石機 打碎腎結石效率高
一位72歲女性多年來為腎臟結石所苦，曾接受過體外震波碎石治療，但效果不彰，且碎石過程中的疼痛令她難以忍受，無奈結石日漸增大，加上頻繁的腰痛、血尿和發炎，不得不再次接受體外震波碎石治療，這次在成大斗六分院的治療，不僅結石明顯粉碎，疼痛程度也不若以往，令她鬆一口氣。
泌尿外科主任陳奕宏表示，該病患接受治療的效果與疼痛問題的改善，與新的體外震波碎石機的功能提升有關，新機器具有大範圍聚焦區設計，避免病患呼吸導致結石位置變化，依舊能夠把能量準確傳遞到結石上，達成碎石的效果，且能彈性整震波能量，為病人實施個別化療程。
陳奕宏說，另有一位60歲男性結石患者，腎臟內有3顆分散的石頭，原本至少需要3次碎石療程才有機會清除所有的結石，但病人經過2次療程就將3顆石頭擊碎，除了節省時間，且對工作的影響降至最低。
他表示，國人尿路結石的發生率相當高，多因腰痛與血尿就診，經醫師診察後若需要進一步治療的病患，約80%會接受體外震波碎石治療。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。