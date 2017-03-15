與白臉男7天約會4次 蕭薔加碼自爆「一起泡溫泉」
「台灣第一美腿」蕭薔先後面臨母親、愛犬逝去之痛，本以為48歲單身的她，生活失去重大倚靠會相當孤單，沒想到多年沒緋聞的她竟在此時傳出身旁有伴，被《壹週刊》拍到跟一名年約40歲、外表斯文的「白臉男」約會，還一起回香閨3次，該男對她相當呵護，疑似關係匪淺。
據《蘋果日報》報導，被拍到疑似幽會畫面的蕭薔，對於男子身分做出回應，表示對方非圈內人，且年紀比她輕，是近來新組成的「姐妹幫」成員，他們共有2男2女，其中1女是愛犬阿乖的乾媽，另1男則是週刊拍到的「白臉男」，蕭薔更自爆一行人日前還一起去泡溫泉。
男女一起泡湯又稱「姐妹幫」，是否在幫「白臉男」公開性向？蕭薔則說他們的情誼不分男女，也說不會為了證明自己的清白，就扯到性向，同時表示白臉男雖然單身，但她並不想介紹男方。
蕭薔同時也說，自家有百坪，香港造型師或中國大陸朋友來台，都常借住她家，最近因為蕭媽媽跟阿乖已經不在了，時間相對較多，因此她決定將歷年的演藝資料歸檔，姊妹幫的人也擔心她的情緒，因此一起來幫忙，順道陪陪她，一行人常相約陪伴。
(中時電子報)
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