熱心和事老破僵局 東勢區公所表揚調解達人
山城「和事老」出爐！台中市東勢區調解委員吳劉靖及管業鐿勤於為民化解紛爭，榮獲105年度調解委員服務優良區長獎，區長徐佩鈴昨頒獎勉勵，並期許所有調解委員竭盡所能，為民溝通協調，消弭社會紛爭。
績優公道婆吳劉靖，擔任東勢區調解委員長達19年，熟悉各項調解業務，平日也是東勢農民醫院志工，參與調解時更常苦口婆心、不厭其煩地與當事人溝通，協助雙方打破僵局，各退一步，取得和解共識。
績優公道伯管業鐿也是文史工作者，對於東勢過往歷史，如屬家珍；他專精營建糾紛案件，「喬代誌」採剛柔並濟策略，熱心居中協調，使原已僵持己見之雙方達成共識，減少訟源。
東勢區長徐佩鈴昨頒發獎狀給吳劉靖及管業鐿，感謝兩位調解達人的付出及貢獻。另東勢調解委員會主席陳光明、調解委員葉陳阿鳳及張愛新等3人，因領導有方及服務優良，獲調解委員市長獎殊榮，將於4月20日由市府公開表揚。
(中時)
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