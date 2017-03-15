主角缺席？ 沙國「女子會議」竟沒有女性在場

沙國日前舉辦的女子會議竟沒有女性在場參加，引發爭議。(圖/twitter)

沙烏地阿拉伯蓋西姆省(Qassim)上週六舉辦了一場「女子會議」，目的是為爭取該省婦女爭取更多的權利，然而這場會議卻少了這個議題最重要的主角──女性。最近該會議現場的照片引發了熱議，因為照片中只看到13名男子排排坐，參加了這場女子會議，而並沒有半個女性出席，此舉也被大眾批評這場會議太虛偽，簡直是開了個天大的玩笑。

而據《BBC》報導，參加這場會議的女性是被隔離到另一個房間，僅能透過視訊發言，不過此舉和整場會議要為女性爭取權利的主旨大相逕庭，也因此讓這張照片在社群網路上引發了批評。網友紛紛用嘲諷的口吻表示：「這不是一場笑話，這真的是沙國第一場女子會議」、「難道這是一個喜劇？」等。不過也有網友表示，性別隔離是該國的文化和政策，應該要予以尊重。

沙烏地阿拉伯嚴格執行了性別隔離政策，女性不得和非親屬的男性共處，另外該國也禁止婦女開車，而這些政策過去被許多女權團體抨擊。不過就該國日前提出的「2030年願景計畫」中表示，可望在未來鬆綁部分性別隔離的規定，並提高婦女就業的比例。

這場會議是由蓋西姆省的省長費薩爾王子(Prince Faisal bin Mishal bin Saud)所主持，費薩爾王子是沙烏地阿拉伯的創國國王伊本·沙特(Ibn Saud)的曾孫，而他表示這是該國第一次舉辦這種會議，他為此感到非常驕傲，更說：「在蓋西姆省，我們把婦女都當作自己的姊妹，因此我們認為有責任要為婦女爭取更多工作機會」。而這場會議也是由費薩爾王子的妻子所舉辦，但她並未出現在照片之中。

川普簽署反墮胎相關法令時，身邊圍繞的都是男性幕僚，被不少人批此禁令不顧女性福祉。(圖/美聯社)

而這次引發爭議的女子會議照片，也被不少人拿來和之前美國總統川普(Donald Trump)簽署了反墮胎相關命令的照片相提並論，因為當川普簽署了這份反墮胎相關命令時，身邊圍繞的全部都是他的男性幕僚，包括他的女婿庫什納(Jared Kushner)、副總統彭斯(Mike Pence)等，當時也被批評是「一群男人在決定女性子宮得承受的問題」。

川普當時簽署的命令禁止了聯邦政府資助支持墮胎的非政府組織，也禁止了獲得聯邦政府資助的組織，用這些資助金來提供墮胎資訊、介紹或宣傳推廣，而此禁令也掀起了全球女權團體的撻伐。

(中時電子報)