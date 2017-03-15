一例一休勞資爭議多 廖俊智：雙方未互信

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一例一休上路後，勞資爭議不斷，中研院長廖俊智今天表示，主要是雙方沒有互信，重點應擺在如何促進勞資關係、提升工作品質，而非工作時數或如何排假。

一例一休上路後，陸續傳出勞資爭議，中央研究院院內人員也傳出排休爭議，立法院教育文化委員會今天邀請中研院長廖俊智進行業務報告，民主進步黨籍立委何欣純也針對一例一休詢問廖俊智的看法。

廖俊智表示，一例一休是政府希望釋出的福利，期盼藉此改善勞資關係，結果反而吵的更凶，主要是雙方沒有互信，不應一直聚焦如何排休，重點應該要擺在如何促進勞資關係、提升工作品質，而非工作時數，透過勞基法修法，應該要能提升總體競爭力，而不是一直侷限在如何排假上。

廖俊智也指出，「該給的，中研院一定會給」，甚至會比勞基法待遇更優厚，希望能促進員工競爭力和效能。

台大教授郭明良違反學術倫理案爭議不斷，何欣純指出，台大論文事件近日有如連續劇翻版，中研院對台大論文案看法如何？

廖俊智指出，不好的現象就要以制度面改革，不管發生在任何單位，都要公正公開，做到利益迴避原則；而中研院在學術倫理建立和監督上採取雙管齊下，除了將設立學術研究誠信委員會，訂定行為準則，也會修訂倫理規約等辦法，建立審議機制，來處理違反學術倫理事件。1060315

(中央社)