劉德立會見尼國駐巴拿馬新任大使
中華民國駐巴拿馬大使劉德立於當地時間14日上午，會見甫抵巴拿馬月餘的尼加拉瓜駐巴國新任大使馬文．奧蒂嘉。
馬文．奧蒂嘉（Marvin Ortega）稱之前曾受聘世界銀行擔任外部諮詢顧問，4年前隨其妻（目前任尼加拉瓜駐巴西大使）派駐巴西，數月前接奉尼加拉瓜總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）任命駐巴拿馬大使，於今年元月中旬履新，並於2月9日與巴西、科索沃、摩洛哥及土耳其等國大使呈遞國書。
馬文．奧蒂嘉在巴拿馬不到二個月期間，對巴京先進市容及良好治安，均印象良好，相信未來在諸多友人協助下，在巴工作定將順利。
劉德立向馬文．奧蒂嘉申致歡迎之意，並稱尼加拉瓜是中華民國重要友邦，中華民國政府向來極為珍視與尼拉拉瓜多年的敦篤邦誼，總統蔡英文於今年元月11日親率團出席總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）的就職典禮，足徵此情。
劉德立繼稱，他於1983年曾獲巴國獎學金來巴拿馬研習年餘，相較於當時，巴京近30餘年來各項政經建設成長令人驚艷，尤其巴國目前已成為中南美洲之海、空運等樞紐，深信在巴國工作必能勝任愉快。
馬文．奧蒂嘉表示，中華民國與尼加拉瓜兩國維持邦交關係多年，中華民國政府多年來對尼加拉瓜提供的各項合作計畫，實際嘉惠尼國人民良多，尼國政府及人民均銘感五內。
馬文．奧蒂嘉繼與劉德立就尼國政情及尼加拉瓜運河開鑿情形等廣泛交換意見，會晤歷時約40分鐘，氣氛愉悅。1060315
(中央社)
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