新店社會住宅動土 只租不售尊榮入住

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新北市新店中央新村北側青年社會住宅，今天動土。將來「只租不售」的社會住宅，以住居空間通用化設計，還設有身心障礙者日間照顧中心，與公共托育中心。

中央新村北側青年社會住宅今天由新北市長朱立倫、內政部常務次長林慈玲與地方市議員，一起開工動土，焚香祝禱，祈求工程順利，奠基成功。

朱立倫表示，中央新村北側區段徵收在上星期完工，這是第一個以區段徵收土地方式，興建1070戶「只租不售」的多元社會住宅，融入社會福利設施，感謝內政部的支持。

他說，新北市從民國103年起，推動多元社會住宅，除以公有土地興建社會住宅，還包括容積獎勵，就連興建派出所也規劃社會住宅。社會住宅讓年輕人有便利的交通與居住環境、生活機能，讓新的開發區，多元化發展。

林慈玲表示，此處是新店地區最後一塊的都市計畫用地，配合交通與都市發展，新北市府也將社會住宅政策，放在中央新村北側的區段徵收案，配地也配好了，公共建設也做好，佩服工作團隊績效。

林慈玲說，除補助23億元興建社會住宅，也改善法令制度，更加速取得社會住宅的用地。希望將來找到社會住宅的品牌，有尊榮的住在這裡。

她說，此案為建築界的皇昌建設、綠建築的團隊一起努力，省水省電之黃金級綠建築及銅級智慧建築規劃，將來也爭取通用標章。

林慈玲認為，本案將解決青年的居住問題，願意到新店居住與落腳，有助於新店的發展，希望建設如期如質，很快呈現具體成果。

市府城鄉發展局局長柳宏典表示，將來，社會住宅的一樓，設有身心障礙者社區式居住場所與日間照顧中心、公共托育中心。以住居空間通用化設計，讓不同年齡層與身心障礙的承租戶，都可舒適入住，全案預計於108年底完工。 1060315

(中央社)