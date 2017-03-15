屏東醫院：冠脂妥為原廠藥 安全無慮

日前爆發降血脂藥品冠脂妥偽藥混入市面事件，造成民眾恐慌，衛生福利部屏東醫院表示，第一時間便清查所有進貨紀錄，都是原廠標準品。

屏東醫院表示，因屏醫屬區域醫院，由原廠台灣阿斯特捷利康公司盤點清查院內所有冠脂妥藥品，經清查驗證後，屏東醫院進用的冠脂妥藥品都是原廠標準品，且已取得台灣阿斯特捷利康公司驗證證明，請民眾遵從醫囑安心使用藥品。1060315

(中央社)