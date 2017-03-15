印地安泉網賽直落二勝 詹詠然女雙4強

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台灣網球女將詹詠然與搭檔今天在印地安泉網賽女雙賽事中，以直落二擊敗對手，攜手闖進4強。

世界職業女子網球協會（WTA）總獎金766萬9423美元（約新台幣2億3734萬元）的印地安泉網賽（BNP Paribas Open）當地時間3日起在美國加州進行。

女雙世界排名23名，詹詠然和瑞士名將辛吉絲（Martina Hingis）的組合，今天在女子雙打賽事，以兩個6比4擊敗世界排名第4，印度女將蜜爾莎（Sania Mirza）和捷克女將史翠可娃（Barbora Strycova）的組合，成功闖進4強。1060315

(中央社)