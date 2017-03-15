華航這10航點 買經濟艙可免費坐進商務艙！

有機會花經濟艙錢坐進商務艙！部落客公布10航點。（圖/中時資料照，記者陳麒全攝）

飛行旅途中，每位乘客都盼望能有舒適的座椅、寬廣個人空間，但礙於預算因素，多數人買機位通常會選擇經濟艙，不過，一名部落客表示，華航有10條短程航線因派飛機型、銷售模式等因素，會將商務艙開放給經濟艙乘客選位，讓旅客能花經濟艙的錢，享受到商務艙的服務與空間。

部落客寶貝龍日前發文指出，華航除了機型330、738，機種350、747、777這三種機型因銷售模式等因素，不會販售短程航線的商務艙及豪華經濟艙，直接將機位開放給經濟艙使用。

寶貝龍還公布可碰碰運氣的開放航點，包括香港、河內、新加坡、吉隆坡、札幌、東京、大阪、沖繩、首爾等，不過峇里島的豪經艙4月9日起改為販售用。若買票時為上述航點及機型，便有機會用經濟艙價格，坐進舒適的商務艙，享受可180度平躺的座椅。

不過，寶貝龍也提醒，買經濟艙票選商務艙機位的乘客，報到、登機、飛機餐、服務仍是比照經濟艙，而若遇到機型更改等因素，雖已劃位上商務艙，還是有可能調整回一般坐位。

(中時電子報)