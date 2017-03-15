華航這10航點 買經濟艙可免費坐進商務艙！
飛行旅途中，每位乘客都盼望能有舒適的座椅、寬廣個人空間，但礙於預算因素，多數人買機位通常會選擇經濟艙，不過，一名部落客表示，華航有10條短程航線因派飛機型、銷售模式等因素，會將商務艙開放給經濟艙乘客選位，讓旅客能花經濟艙的錢，享受到商務艙的服務與空間。
部落客寶貝龍日前發文指出，華航除了機型330、738，機種350、747、777這三種機型因銷售模式等因素，不會販售短程航線的商務艙及豪華經濟艙，直接將機位開放給經濟艙使用。
寶貝龍還公布可碰碰運氣的開放航點，包括香港、河內、新加坡、吉隆坡、札幌、東京、大阪、沖繩、首爾等，不過峇里島的豪經艙4月9日起改為販售用。若買票時為上述航點及機型，便有機會用經濟艙價格，坐進舒適的商務艙，享受可180度平躺的座椅。
不過，寶貝龍也提醒，買經濟艙票選商務艙機位的乘客，報到、登機、飛機餐、服務仍是比照經濟艙，而若遇到機型更改等因素，雖已劃位上商務艙，還是有可能調整回一般坐位。
(中時電子報)
文章來源：寶貝龍部落格
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。