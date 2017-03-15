李克強：陸對中美關係樂觀 不樂見貿易戰
由於美國總統川普多次批評中國操縱匯率，進行不公平貿易，竊取美國人的就業機會，並聲稱將把大陸列為匯率操縱國。而中方也回擊，說有眾多選項可反制，引起各方高度關注，擔心中美會爆發貿易戰。
但中國國務院總理李克強15日在人大會議閉幕後的記者會中表示，大陸不樂見貿易戰，貿易戰不會帶來貿易公平，而且雙方都會受損。他指出，如今全世界都關心中美關係，中方希望，「中美關係不管有什麼樣的坎坷，還是要向前走、向好處走」。他說，中美人民有智慧來管控分歧，既有需要也有條件來擴大共同利益。
李克強說，「一中政策」是中美關係的政治基礎，不是風雲變幻能動搖的，也動搖不得。川普選後與中國國家主席習近平通了電話，雙方都表示，要推進中美關係。而川普與美國高層也都明確表示，將堅持這政策。他指出，有了這樣的政治基礎，中美合作的前景廣闊。
李克強指出，不管誰當選美國總統，雖然中美關係經歷風風雨雨，但是一直前行，他抱持著樂觀態度。
此外，李克強表示，中國今年把經濟增速定在6.5%左右，而這個速度並不低，也很不容易。如果今年中國實現經濟增長目標，增量比去年還大，因為這是在大陸經濟總量已經超過74萬億元人民幣，相當於11萬億美元的基礎上增長，而且可以帶動1100萬人以上的就業。
他強調，中國仍然是世界經濟復甦乏力下推動全球增長的重要力量。而今年世界經濟政治不確定的因素很多，這是很大的外部風險。對中國來說，不發展是最大的風險。他說，中國金融體系總體是安全的，不會發生系統性風險。因為中國有很多因應工具，許多儲備政策都還沒有用。
(中時電子報)
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