新光三越台南新天地慶卡友滿25萬 消費滿千抽汽車

16日至4月4日在新光三越台南新天地持貴賓卡／銀卡／兒童卡全館單筆消費滿1000元，可參加「春遊西門最SMART」抽獎，有機會抽70萬元的SMART fortwo汽車（墨黑）。（業者提供）

17日為「全球睡眠日」，新光三越台南新天地家庭用品區各品牌推出卡友優惠價。（業者提供）

新光三越台南新天地5樓B區活動廣場，25日前有「中華賓士新車大展」，展出總價值超過1000萬元的車款。（業者提供）

百貨不只有過年才有福袋抽汽車，新光三越台南新天地歡慶貴賓卡友將滿25萬人，16日至4月4日持貴賓卡/銀卡/兒童卡全館單筆消費滿1000元，可參加「春遊西門最SMART」抽獎，有機會抽70萬元的SMART fortwo汽車（墨黑）。

活動時期間持貴賓卡單筆消費100元可集一點，每周一於家庭用品區、每周二於女性雜貨/女性服飾單區、每周三於休閒與生活/男性商品單區、每周四於餐飲與食品區，指定專櫃消費滿2000元，除了可獲得原本消費累計的點數外，還可至贈品處兌換「會員點數100點」，每日限量50份，更可快速集點，讓點點都成金。

同時，還推出6款限量超質感廚房用品的燒點企畫，持貴賓卡扣點100點，可以半價甚至低於5折優惠入手，包括100點+599元可買E-COOK彩繪雙耳湯鍋，現省800元；100點+799元可買MINIMAL簡約單柄深煮鍋，現省1000元。

另，因應17日為「全球睡眠日」，家庭用品區各品牌推出卡友優惠價，像是寬庭御璽的Renata100%義大利埃及長纖棉緞織印花床組「繽紛世界」加贈法國阿爾卑斯純羊毛被雙人五件式，原價5萬8970元，貴賓卡友價享1萬5800元，省4萬3170元，於周一消費更加贈點數100點。3月17日當日扣點10點，可享精選枕頭商品，金格名床美國進口天然乳膠枕、Flotemp冰系列枕頭可享買一送一優惠。

此外，近期有3場展覽，25日前5樓B區活動廣場有「中華賓士新車大展」，展出總價值超過1000萬元的車款；21日至4月4日下午6時止，本館6樓C區文化館展出「烘焙藝饗世界─創意甜點大賞」；28日至4月11日在5樓活動廣場展出「瑞康屋神器廚房大展」，期間有11堂名廚示範活動。

本月下旬，館內餐廳也開新店，「牛角次男坊」日本燒肉丼專門店21日開台南獨家店，開幕首日分享粉絲專頁貼文享9折優惠，首3日出示新光三越貴賓卡可獲得限定優惠券，每日限量50份；人氣美食「大阪王將」28日開南部獨家店，開幕首3日消費滿300元送100元抵用券。

(中時)