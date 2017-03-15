領導全球貿易？李克強：願一同改善治理體系

第12屆人大第5次閉幕記者會上，外媒提問，美國退出TPP，中國是否有意在全球貿易中發揮「領導」作用。大陸國務院總理李克強表示，中國一貫立場就是「維護經濟全球化，支持自由貿易」，中國願意和世界各國一同改善全球治理體系。

李克強說，全球化使各國都受益，但過程有分配等問題，不是全球化本身的問題，而是應對的問題，中方願意和世界各國一起改善全球治理體系。他認為，全球化和世界的和平發展合作是一體的、不可分的，關起門來以鄰為壑，解決不了問題。

被問及中國也實施不公平貿易，開放自身經濟速度等遭議論。李克強說，全球化進程受到一些非議，或在某些方面有挫折的情況下，中國始終堅持一貫的立場，那就是：維護經濟全球化，支持自由貿易，表明中國是要推動開放。

李克強也提到，去年吸引外資在發展中國家仍居首位，達1260億美元，世界銀行對中國營商環境的評估，去年和2013年相比上升18位，包括推動上海自貿試驗區建設，已逐步擴大到11個省區市，且還會把普遍適用的經驗向全國推廣。

此外，李克強說中國今年舉辦「一帶一路」國際合作高峰論壇，也和很多國家提議，建立自由貿易區或進行投資貿易協定談判，有利雙向開放，雖然「開放力度越大，開放程度越深，摩擦就會越多」，他有信心打造開放的高地、投資的熱土，和世界共享發展機遇。

(旺報)