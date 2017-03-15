護家盟再赴司法院抗議 憂同婚合法影響教育
同婚釋憲大法官將於下周公開辯論審理，護家盟今日二度前往司法院前舉行記者會，強調他們尊重個人，但無法認同政府對同志文化與性解放意識形態，進行教育、法制化，推動同性關係應屬違憲，大法官應清楚解釋婚姻的定義。
護家盟秘書長張守一表示，如果同性婚姻合法化，會造成人倫關係紊亂等龐大的社會問題及代價，不符憲法的比例原則，一旦同性關係法制化，代表國家法律認同同性性行為，他們無法接受學校實施同性戀教學，也不贊成同性性行為立法。
張守一指出，同志族群並不穩定，以荷蘭為例，只有不到兩成的同志向政府登記，「法律如何保障身份不穩定的族群？」他認為，大法官會議既然受理同志釋憲案並將開庭審理，就不能迴避婚姻的定義，必須解釋清楚，否則人民不會接受。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。