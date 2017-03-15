護家盟再赴司法院抗議 憂同婚合法影響教育

同婚釋憲大法官將於下周公開辯論審理，護家盟今日二度前往司法院前舉行記者會，強調他們尊重個人，但無法認同政府對同志文化與性解放意識形態，進行教育、法制化，推動同性關係應屬違憲，大法官應清楚解釋婚姻的定義。

護家盟秘書長張守一表示，如果同性婚姻合法化，會造成人倫關係紊亂等龐大的社會問題及代價，不符憲法的比例原則，一旦同性關係法制化，代表國家法律認同同性性行為，他們無法接受學校實施同性戀教學，也不贊成同性性行為立法。

張守一指出，同志族群並不穩定，以荷蘭為例，只有不到兩成的同志向政府登記，「法律如何保障身份不穩定的族群？」他認為，大法官會議既然受理同志釋憲案並將開庭審理，就不能迴避婚姻的定義，必須解釋清楚，否則人民不會接受。

(中時)