李克強：區域自由貿易安排 中國持開放態度

大陸國務院總理李克強15日被問及，中國今年推進自由貿易和開放型經濟的計畫，李克強表示，關於區域的自由貿易安排，涉及中國的，有條件的，中國持開放態度，願意去進行推動，但不會越俎代庖，不會超越區域，去做不應是中國做的事情。

李克強也提到，維護全球貿易自由化，需要各國共同努力，「因為天下是天下人的天下」。中國對已達成或希望達成的區域貿易安排，一直持開放態度，也樂見其成。只要有利貿易自由化，中國都會參與、推進，「中國要用開放抓住全球化機遇，不管有什麼挑戰都不能錯過」。

(旺報)