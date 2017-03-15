Bubu小火車3／18開至豐原 開放親子旅客免費搭
Bubu小火車來囉！葫蘆墩文化中心戶外廣場將變身浪漫車站，由葫蘆墩月台站長「小葫趣」接待旅客，18日上午9時30分準時發車，標榜「列車沿途不停靠」，開放所有民眾免費排隊搭乘，享受歡樂親子時光。
葫蘆墩文化中心表示，山城地區擁有豐富的客家文化及鐵道風情，特別打造濃縮版的山城風光，民眾除了乘坐小火車，並可欣賞客家花布的戶外裝置藝術，大門前庭還設置原木椅凳供民眾閒坐小憩。
豔麗紅彩花布代表客家生活印象，有人用它包便當、食物，或作為耕作遮陽的頭巾、袖套，或家中的被套、門簾等，已成為深具情感溫度及鄉土記憶的文化符碼。葫蘆墩文化中心藉由花布意象及Bubu小火車體驗活動，重新勾勒客家記憶。
(中時)
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