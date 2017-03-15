南鐵地下化動土 場外抗爭爆推擠

交通部鐵路改建工程局15日在台南市舉辦「C214標南台南站路段地下化工程」開工典禮，反南鐵東移自救會成員在場外陳情與警方發生推擠。中央社記者楊思瑞攝 106年3月15日

交通部鐵路改建工程局15日在台南市舉辦「C214標南台南站路段地下化工程」開工典禮，反南鐵東移自救會成員在場外拉布條陳情。中央社記者楊思瑞攝 106年3月15日

交通部鐵路改建工程局今天在台南市舉辦南台南站路段地下化工程開工動土典禮，反南鐵東移全線自救會成員要到場陳情受阻，短暫與員警推擠，最後只能在場外遠處表達意見。

台南市長賴清德在2月出席鐵路地下化拆遷戶照顧住宅上梁儀式時就曾宣示，台南鐵路地下化工程一定會在3月開工。鐵路改建工程局上午舉辦「C214標南台南站路段地下化工程」開工典禮，由交通部長賀陳旦與賴清德等人參與。

反南鐵東移自救會號召同志及關心的民眾到場陳情，市府出動大批員警，在會場周邊路口進行車輛及人員管制，沒有拿到出席典禮邀請函者一律不准進入。鐵工局人員也在會場詢問出席人員身分，並發放識別證，避免節外生枝。

前往陳情的數十名民眾被警方擋在東區的生產路與崇聖路口，與警方數度發生口角與推擠。最後陳情民眾在一旁的人行道上拉布條、召開記者會表達訴求。

反南鐵東移全線自救會會長陳致曉表示，此案等於是透過汙衊拆遷戶人格所進行的屠殺；在都市計劃未具正當法律程序，土地徵收程序根本尚未(啟)動，200多戶居民反對東移奪地的情況下，竟浪費公帑已將工程發包，並在今天舉行破土典禮。

陳致曉指出，聯合國國際人權兩公約審查委員審查台灣人權狀況時，做出書面結論宣告「南鐵東移案嚴重侵害人權」，但今天仍然動工。這種做法根本無助推進南鐵地下化，而是為了製造「南鐵東移案已開動」的假象，並藉此對居民進行恐嚇，企圖瓦解抗爭者信心。1060315

(中央社)