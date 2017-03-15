機艙內耳機爆炸 澳籍女子面目燻黑
澳洲運輸安全局今天表示，1名搭機由北京飛往墨爾本的女子，在空中戴電池供電的耳機爆炸，使她的臉和雙手灼傷。
法新社和「每日郵報」網站（MailOnline）報導，這名乘客2月19日在飛機上，戴著她自己電池供電的耳機聽音樂入睡2小時後，聽到巨大的爆炸聲。
她告訴負責調查這起事件的澳洲運輸安全局（ATSB）說：「我轉個頭後，感覺到臉上有灼燒感。」
「我抓了抓我的臉，耳機滑到我的脖子後還是有灼燒感，所以我把耳機拿下來丟到地上。」
「耳機冒出火花，還有少許的火。」
空服員趕緊拿一桶水倒在耳機上，電池和耳機外殼燒熔，黏在地板上。
照片中可以看到這名未透露身分的女子臉和脖子被燻黑，手上起水泡，班機上所有乘客還得忍受塑膠融化和電子產品燒焦的味道，直到飛抵目的地為止。
這名女子表示：「在整趟航程中，有人不斷咳嗽，呼吸困難。」
澳洲運輸安全局沒有公布航空公司的名字，評估很有可能是耳機中的鋰離子電池起火。（譯者：中央社陳昱婷）1060315
(中央社)
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