美韓軍方首長通話 討論北韓可能挑釁
美國與南韓軍方首長今天通話討論，認知北韓可能「發動挑釁行動」，回應美國與南韓的大型聯合軍演。
路透社報導，美國參謀首長聯席會議（JCSC）主席鄧福德將軍（Joseph Dunford）辦公室聲明表示：「主席認知，在「關鍵決斷」（Key Resolve）與「鷂鷹」（Foal Eagle）演習期間，或北韓4月的相關政治活動時，北韓可能發動挑釁行動。」
聲明也說，2位軍事首長在這通持續約30分鐘的電話中「論及回應的選項」。（譯者：中央社廖禹揚）1060315
(中央社)
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