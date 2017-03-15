電子轉診上路半月 僅4成7民眾掛到號

健保電子轉診平台上路半個月，根據統計，至今已有1095名患者接受轉診，但僅4成7患者掛到號。健保署推估，確實有可能是還沒安排，也可能是因聯絡不上患者的關係。

為鼓勵民眾就醫先到診所、強化分級醫療，中央健保署3月1日起推動「電子轉診平台」，讓民眾經轉診到大醫院，就能優先看診，不再擔心掛不到號，增加誘因。

轉診平台上路半個月，中央健保署今天表示，截至14日晚間，共有1095名轉診患者，從全台517家醫療院所轉出。

健保署副署長蔡淑鈴表示，開立轉診單當日就完成掛號的比率，以台中榮總8成2最高，其次為新光醫院6成以及高雄榮總6成、林口長庚5成8，且上述醫院3天之內完成掛號就醫比率達8成5，堪稱轉診友善醫院。

不過，截至目前為止，1095名轉診患者中僅510人成功掛到號，轉診成功率僅4成7，3月1日接受轉診的患者中，仍有3人尚未掛到號。

健保署醫管組組長龐一鳴指出，這些人有可能是還沒安排，也有可能是轉診後聯絡不上患者的關係，才會至今未轉診。1060315

(中央社)