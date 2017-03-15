後繼乏力 籃網輸雷霆 林書豪24分5助攻

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NBA布魯克林籃網隊今晚主場迎戰雷霆，上半場成功壓制對手，但下半場外線失去準頭、後繼乏力，以104比122輸給雷霆。林書豪上場近27分鐘、拿下本季新高24分，表現不俗。

籃網今晚打了半場好球，咬住對手策略奏效，團隊攻守俱佳，上半場打成62平手，但後2節似乎失去節奏、能量，各只取下21分，遠遜於雷霆。

林書豪成功防守衛斯布魯克（Russell Westbrook），前2節只讓得分王拿下13分，終場也只有25分，惟他仍演出本季第33場大三元。

林書豪上場近27分鐘，與前幾場時間相當，攻下亮眼的24分表現，還有2籃板、5助攻，各有 1次抄截、火鍋，攻守俱佳，尤其籃網最後所得11分，光是豪小子一人就攻下9分。

籃網仍以中鋒羅培茲（Brook Lopez）表現最搶眼，拿下25分，與衛斯布魯克一樣多。

籃網回到主場，拼勁十足，團隊攻守有據，總教練艾特金森(Kenny Atkinson)賽後也認為球隊表現優異，但無法守住戰果，防守籃板仍有漏洞，而對手第4節依舊維持能量、表現不俗，籃網雖敗猶榮。

艾特金森讚許羅培茲及林書豪的表現，尤其是豪小子幾記傳球、打出隊形，讓進攻很有節奏。1060315

(中央社)