關說卻變正義使者 國民黨譴責柯建銘
中國國民黨文化傳播委員會副主委胡文琦今天表示，民主進步黨立法院黨團總召柯建銘睜眼說瞎話，關說的人變正義使者，國民黨強烈譴責柯建銘，也希望司法還前總統馬英九公道。
柯建銘控告馬英九涉嫌教唆洩密，檢方昨天依違反通訊保障及監察法等起訴馬英九。柯建銘昨天表示，遲來的正義還是正義，呼籲馬英九要有大智大勇，俯首認罪。
胡文琦上午在國民黨記者會表示，起訴不代表判刑，國民黨相信馬英九清白，相信後續司法會還馬英九公道。
胡文琦表示，這件事情的始作俑者是柯建銘，柯建銘也是最沒有資格講話的人，但卻自己漂白自己，把自己塑造成正義使者，國民黨強烈譴責柯建銘。
他說，柯建銘睜眼說瞎話，一個關說的當事人，卻反過變成正義使者，會在中華民國歷史上留下一頁。1060315
(中央社)
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