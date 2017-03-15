馬英九遭起訴 朱立倫：盼法院還給清白

台灣台北地方法院檢察署偵辦前總統馬英九被控教唆洩密案，新北市長朱立倫今天表示，希望法院很快的能夠還給馬英九清白，希望台灣社會大家能夠靜心思考，要怎麼面對未來。

新北市新店區中央新村北側青年社會住宅，今天舉行開工動土典禮。朱立倫在焚香祝禱、動土典禮後，受訪做以上表示。

記者詢問朱立倫如何看待馬英九昨天被起訴洩密案？

朱立倫說，希望法院很快的能夠還給馬英九清白。「我覺得發生這樣的事，在台灣民主的過程當中，對整個民主的發展、社會的團結、甚至我們國際的形象都是負面的。」

朱立倫表示，希望台灣社會大家能夠靜下心來好好的思考，我們要怎麼面對未來。1060315

(中央社)