德不排除禁止土國政治人物入境造勢

德國總理梅克爾（Angela Merkel）的幕僚長在今天刊出的訪談中，針對土耳其和歐洲國家越演越烈的爭議發表看法，表示德國政府不會排除禁止土國政治人物來德國造勢。

路透社報導，土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan）近來積極爭取海外僑民支持，希望透過4月16日的公投達到擴權目的。此舉導致土耳其與德國等歐洲國家關係緊繃。

梅克爾的幕僚長阿特麥爾（Peter Altmaier）告訴馮克傳媒集團（Funke Mediengruppe）：「我們會仔細研究要歸咎什麼，不應該歸咎什麼，入境禁令是最後手段，但我們保留那樣做的權利。」

德國先前以公共安全疑慮為由，禁止土耳其多位部長原訂在德國舉辦的集會。艾爾段認為這種禁令根本是「法西斯主義」，惹怒了德國政府。荷蘭的情況類似，也因禁止土耳其1位部長入境，被貼上法西斯主義標籤。1060315

(中央社)