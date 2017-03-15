最佳機場服務人員 桃機雙料冠軍

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英國非營利獨立調查機構Skytrax公布，桃園國際機場獲得2017年世界最佳機場服務人員大獎，桃園機場公司將榮耀與所有駐場單位第一線人員分享。

桃園機場繼獲得國際機場協會全球2500至4000萬運量服務品質冠軍之後，再度獲頒國際大獎。

根據英國非營利獨立調查機構Skytrax於阿姆斯特丹當地時間14日下午5時公布，台灣桃園國際機場擊敗韓國仁川機場及日本羽田機場，抱回2017年世界最佳機場服務人員(World’s Best Airport Staff Service)大獎。桃園國際機場公司也將此榮耀與所有駐場單位第一線人員分享，謝謝同仁帶給旅客最溫暖、貼心、有感的服務。1060315

(中央社)