毒蟲騎車遇臨檢 想逃撞上分隔島

台北市保安警察大隊日前在萬華區執行路檢時，1名騎機車楊姓男子假意配合受檢，卻趁隙逃逸，可惜技術不佳，直接撞上分隔島，且沒跑幾步就被壓制在地，警方起獲海洛因等毒品。（翻攝照片）中央社記者朱則瑋傳真 106年3月15日

台北市保安警察大隊日前在萬華區執行路檢時，一名騎機車楊姓男子假意配合受檢，卻趁隙逃逸，可惜技術不佳，直接撞上分隔島，且沒跑幾步就被壓制在地，警方起獲海洛因等毒品。

北市保安大隊第一中隊警員趙瑩昌、洪輝武、賴建勝及高采羚共4人，12日早上10時45分在環河南路與和平西路口執行路檢勤務時，45歲的楊男騎機車經過，員警要求受檢，他先配合，隨即按喇叭，加速衝撞逃逸，但騎沒2公尺就撞上分隔島。

他眼見情勢不對，棄車逃逸，連拖鞋都來不及穿，但一下子就被警方壓制在路旁，「我沒駕照啦！」楊男不斷大喊，員警質疑「太誇張了！沒有駕照也不會像你這樣衝！」警方眼尖在楊男菸盒中發現半根已吸食過香菸，合理懷疑一般人應該不會「這麼節省」，詢問楊男是否有摻入毒品，楊男矢口否認。

警方當場以毒品檢驗試劑測試，該半根香菸果然呈現毒品海洛因陽性反應，楊男才供稱香菸是當日早上約9點多巧遇綽號「阿傑」的朋友提供的，抽了半口便收到菸盒中。警方訊後依毒品罪嫌把人移送法辦。1060315

(中央社)